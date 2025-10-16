Велогонщица Дронова заняла третье место в многодневной гонке в Китае

Спортсменка выступала за швейцарскую команду Roland Le Devoluy

Редакция сайта ТАСС

Тамара Дронова © Александр Щербак/ ТАСС

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Участница Олимпийских игр в Токио и Париже россиянка Тамара Дронова заняла третье место в гонке Мирового женского тура Tour of Chongming Island. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России.

Спортсменка выступала за швейцарскую команду Roland Le Devoluy и заняла призовое место в генеральной классификации.

Победу одержала нидерландская гонщица Энн Книйненбург (VolkerWessels Cycling Team), на втором месте ее соотечественница Cофи ван Ройен (UAE Team ADQ).

Дроновой 32 года, она является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы по велогонкам на треке, в 2019 году выиграла бронзовую медаль Европейских игр в Минске. На Олимпийских играх в Париже она заняла 21-е место в индивидуальной гонке и 47-е - в групповой гонке.