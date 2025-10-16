Свищев оценил решение CAS в отношении российских игроков в настольный теннис

Спортивный арбитражный суд признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса не приглашать российских спортсменов и официальных лиц на свои соревнования

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне в отношении российских спортсменов справедливо, но требуется его применение на практике. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В четверг юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что CAS признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса не приглашать российских спортсменов и официальных лиц на свои соревнования.

"Это решение справедливо, - сказал Свищев. - Очевидно, что отстранение наших спортсменов - нарушение олимпийской хартии и дискриминация по национальному признаку. Теперь важно, чтобы это решение было применимо на практике, чтобы оно исполнялось другими федерациями. Это покажет только время. Но не уверен, что международные федерации ринутся его исполнять. Хотя, безусловно, факт признания дискриминационных решений об отстранении - это хороший сигнал. Теперь другие федерации смогут пользоваться этим прецедентом. Но ведь и международные федерации могут также это оспаривать. Поэтому это новый виток юридической игры".