Лазарев рассказал, почему отказался от пяти четверных прыжков на Гран-при

Фигурист стал победителем этапа юниорского Гран-при России в Москве

Лев Лазарев © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Фигурист Лев Лазарев решил выступить на этапе юниорского Гран-при России в Москве с четырьмя четверными прыжками, чтобы чисто исполнить программу. Об этом он рассказал журналистам.

Лазарев стал победителем этапа, набрав 264,09 балла.

"Доволен, что прокатал обе программы чисто. Уже чистых прокатов произвольной, по крайней мере, больше, чем за прошлый сезон. Конечно, произвольную можно еще улучшать, потому что перед риттбергером я все-таки выкинул гидроблейд, чтобы потом точно сделать второй лутц", - сказал Лазарев.

"Планирую ли исполнение пяти четверных прыжков? Мы посмотрим по ходу сезона. Я флип прыгаю и достаточно стабильно сейчас. В целом вставить пять четверных можно, но в прошлом сезоне был всего один чистый прокат, и это не очень хорошо. Мы с тренером решили, по крайней мере на данный момент, катать четыре четверных, но как можно чище", - добавил Лазарев.

Лазарев рассказал, что ему не тяжело искать мотивацию, не выходя во взрослые.

"Мотивация у меня не пропадет. Я все так же тренируюсь. Тем более в юниорах тоже интересно выступать. Для того, чтобы выходить во взрослые, нужно еще прыгать четверные и в короткой программе, они должны быть еще стабильнее. Дальше выступлю на этапе Гран-при в Красноярске", - отметил Лазарев.