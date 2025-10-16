Теннисист Хачанов покинет первую десятку мирового рейтинга

Российского теннисиста обойдет датчанин Хольгер Руне

ТАСС, 16 октября. Россиянин Карен Хачанов покинет первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) на следующей неделе.

Во втором круге турнира в Алма-Ате Хачанов проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

В прошлом сезоне россиянин стал победителем соревнований. Таким образом, он потеряет 240 очков и переместится с 10-го на 11-е место. Российского теннисиста обойдет датчанин Хольгер Руне. В десятке сильнейших не останется ни одного представителя России.

Хачанову 29 лет. На счету россиянина семь побед на турнирах ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.