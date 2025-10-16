Фигуристка Горбачева не выступит на этапе Гран-при России в Красноярске

Ранее спортсменка сообщила, что получила травму

Алина Горбачева © Донат Сорокин/ ТАСС

ТАСС, 16 октября. Алина Горбачева не примет участия во втором этапе Гран-при России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее Горбачева сообщила о том, что получила травму. Этап в Красноярске пройдет с 31 октября по 3 ноября.

"Дорогие болельщики, вынуждена сообщить, что не смогу принять участия в Гран-при в Красноярске. Хочется верить, что дальше неприятности будут обходить меня стороной", - написала Горбачева.

Горбачевой 18 лет, она является бронзовым призером чемпионата России.