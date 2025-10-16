Роман Ротенберг высказался о безголевой серии Овечкина

В текущем сезоне НХЛ хоккеист за четыре матча ни разу не отличился заброшенной шайбой

Редакция сайта ТАСС

Роман Ротенберг © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТАСС, 16 октября. Первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга не беспокоит безголевая серия Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом Ротенберг рассказал "Спорт-Экспрессу".

Нападающий "Вашингтона" не забил ни одного гола в четырех матчах на старте сезона НХЛ.

"Меня беспокоило бы, если бы он не играл. Так меня точно это не беспокоит. Если вы посмотрите на его карьеру, то на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать", - заявил Ротенберг.

Овечкину 40 лет, на его счету 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошлом сезоне россиянин установил рекорд по этому показателю, обойдя канадского форварда Уэйна Гретцки.