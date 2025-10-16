Болельщикам "Маккаби" запретили посещать матч Лиги Европы с "Астон Виллой"

Встреча должна состояться в Англии 6 ноября

Редакция сайта ТАСС

Болельщики "Маккаби" © AP Photo/ Darko Vojinovic

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Болельщикам израильского футбольного клуба "Маккаби" из Тель-Авива запретили посещать матч четвертого тура общего этапа Лиги Европы против английской "Астон Виллы" по решению городского совета и полиции Бирмингема. Об этом сообщил журналист Sky Sports Роб Харрис в соцсети X.

Матч должен пройти в Бирмингеме 6 ноября. В местной полиции считают, что болельщикам "Маккаби" будет небезопасно находиться на трибунах и в городе. Такой вывод был сделан на основе разведданных и опыта предыдущих инцидентов.

В 2024 году в Амстердаме прошли беспорядки после матча Лиги Европы между "Аяксом" и "Маккаби". В разных районах города имели место нападения на израильских болельщиков, как минимум 10 человек пострадали. Нападения привели к национальному и международному недовольству и обвинению в антисемитизме. В общей сложности полицией были задержаны более 60 человек, также ряд лиц был объявлен в розыск.