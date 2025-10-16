Благотворительный баскетбольный матч в рамках РЭН прошел в Москве

Встреча команд "Россия Вперед" и "Россия Время" завершилась со счетом 66:66

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Благотворительный баскетбольный матч в рамках Российской энергетической недели (РЭН) с участием политиков, бизнесменов, деятелей культуры и прославленных спортсменов состоялся в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Среди участников команд "Россия Вперед" и "Россия Время" были вице-премьер РФ Александр Новак, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и ее дочь Марьяна, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Тимофей Мозгов, бывший боксер Денис Лебедев, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и другие. Встреча завершилась со счетом 66:66.

"Нас сплотили две вещи - спорт и благотворительность, - сказала Захарова. - Для меня же сегодня праздник вдвойне. Как говорил наш великий поэт Александр Пушкин: "Обгони-ка ты моего младшего брата". Наша династия представлена Марьяной, которая любит баскетбол и занимается им уже года два".

"В Москве решаются глобальные энергетические проблемы, задачи. И сегодня в рамках РЭН мы решили вместе провести спортивный праздник, посвященный детям и благотворительности", - отметил Новак.

Гала-матч прошел в рамках РЭН и был организован Центральным спортивным советом государственной службы совместно с Фондом Росконгресс.