Московское "Динамо" взяло реванш у "Шанхай Дрэгонс" в КХЛ

Бело-голубые одержали победу в серии буллитов

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Динамо" © Софья Сандурская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над китайским "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:2 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе "Шанхай Дрэгонс" отметились Борна Рендулич (10-я минута) и Владислав Валенцов (37). У "Динамо" отличились Дилан Сикьюра (24) и Антон Слепышев (59). Автором победного буллита стал форвард москвичей Никита Гусев.

"Шанхай Дрэгонс" проиграл после трех побед подряд в КХЛ. В предыдущем матче команда обыграла московское "Динамо" (3:2). Москвичи одержали пятую победу в шести последних матчах в КХЛ. "Шанхай Дрэгонс" находится на 2-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 15 матчах. "Динамо" с 19 очками в 15 играх занимает 4-е место на Западе.

В следующем матче "Шанхай" 21 октября в гостях сыграет против московского "Спартака", "Динамо" днем ранее примет ярославский "Локомотив".

В других матчах игрового дня казанский "Ак Барс" обыграл новосибирскую "Сибирь" (4:1), магнитогорский "Металлург" победил уфимский "Салават Юлаев" (6:4), астанинский "Барыс" оказался сильнее омского "Авангарда" (6:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 16 8 1 1 1 1 0 4 52-34 22 2 "Шанхай Дрэгонс" 15 7 2 0 2 1 0 3 43-38 21 3 "Торпедо" 17 6 3 0 0 1 0 7 46-50 19 4 "Динамо" М 15 3 1 5 1 0 0 5 44-43 19 5 "Северсталь" 15 9 0 0 0 0 0 6 42-33 18 6 "Динамо" Мн 14 6 1 1 1 1 0 4 42-31 18 7 "Спартак" 15 6 0 1 1 2 0 5 45-46 17 8 СКА 15 5 1 0 1 3 0 5 41-42 16 9 ЦСКА 15 6 0 0 2 0 0 7 41-45 14 10 "Лада" 15 4 0 0 1 1 0 9 30-59 10 11 "Сочи" 13 2 0 2 0 1 0 8 28-40 9