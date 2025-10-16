Московское "Динамо" взяло реванш у "Шанхай Дрэгонс" в КХЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над китайским "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:2 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе "Шанхай Дрэгонс" отметились Борна Рендулич (10-я минута) и Владислав Валенцов (37). У "Динамо" отличились Дилан Сикьюра (24) и Антон Слепышев (59). Автором победного буллита стал форвард москвичей Никита Гусев.
"Шанхай Дрэгонс" проиграл после трех побед подряд в КХЛ. В предыдущем матче команда обыграла московское "Динамо" (3:2). Москвичи одержали пятую победу в шести последних матчах в КХЛ. "Шанхай Дрэгонс" находится на 2-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 15 матчах. "Динамо" с 19 очками в 15 играх занимает 4-е место на Западе.
В следующем матче "Шанхай" 21 октября в гостях сыграет против московского "Спартака", "Динамо" днем ранее примет ярославский "Локомотив".
В других матчах игрового дня казанский "Ак Барс" обыграл новосибирскую "Сибирь" (4:1), магнитогорский "Металлург" победил уфимский "Салават Юлаев" (6:4), астанинский "Барыс" оказался сильнее омского "Авангарда" (6:2).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|16
|8
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|52-34
|22
|2
|"Шанхай Дрэгонс"
|15
|7
|2
|0
|2
|1
|0
|3
|43-38
|21
|3
|"Торпедо"
|17
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|7
|46-50
|19
|4
|"Динамо" М
|15
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|5
|44-43
|19
|5
|"Северсталь"
|15
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|42-33
|18
|6
|"Динамо" Мн
|14
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|42-31
|18
|7
|"Спартак"
|15
|6
|0
|1
|1
|2
|0
|5
|45-46
|17
|8
|СКА
|15
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|5
|41-42
|16
|9
|ЦСКА
|15
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|41-45
|14
|10
|"Лада"
|15
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|9
|30-59
|10
|11
|"Сочи"
|13
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|8
|28-40
|9
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|16
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|63-41
|26
|2
|"Авангард"
|16
|9
|1
|1
|0
|0
|0
|5
|60-44
|22
|3
|"Ак Барс"
|16
|10
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|46-43
|21
|4
|"Автомобилист"
|17
|8
|1
|1
|0
|1
|0
|6
|49-38
|21
|5
|"Трактор"
|16
|5
|2
|0
|2
|2
|0
|5
|48-54
|18
|6
|"Нефтехимик"
|16
|6
|1
|1
|1
|0
|0
|7
|40-46
|17
|7
|"Барыс"
|17
|4
|1
|1
|2
|2
|0
|7
|45-50
|16
|8
|"Амур"
|14
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|30-34
|14
|9
|"Адмирал"
|12
|4
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|32-30
|14
|10
|"Сибирь"
|15
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|8
|32-42
|14
|11
|"Салават Юлаев"
|14
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|9
|31-41
|8