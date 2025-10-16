Реклама на ТАСС
Московское "Динамо" взяло реванш у "Шанхай Дрэгонс" в КХЛ

Бело-голубые одержали победу в серии буллитов
19:03
обновлено 19:23

Игроки "Динамо"

© Софья Сандурская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над китайским "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:2 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе "Шанхай Дрэгонс" отметились Борна Рендулич (10-я минута) и Владислав Валенцов (37). У "Динамо" отличились Дилан Сикьюра (24) и Антон Слепышев (59). Автором победного буллита стал форвард москвичей Никита Гусев.

"Шанхай Дрэгонс" проиграл после трех побед подряд в КХЛ. В предыдущем матче команда обыграла московское "Динамо" (3:2). Москвичи одержали пятую победу в шести последних матчах в КХЛ. "Шанхай Дрэгонс" находится на 2-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 15 матчах. "Динамо" с 19 очками в 15 играх занимает 4-е место на Западе.

В следующем матче "Шанхай" 21 октября в гостях сыграет против московского "Спартака", "Динамо" днем ранее примет ярославский "Локомотив".

В других матчах игрового дня казанский "Ак Барс" обыграл новосибирскую "Сибирь" (4:1), магнитогорский "Металлург" победил уфимский "Салават Юлаев" (6:4), астанинский "Барыс" оказался сильнее омского "Авангарда" (6:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"16811110452-3422
2"Шанхай Дрэгонс"15720210343-3821
3"Торпедо"17630010746-5019
4"Динамо" М15315100544-4319
5"Северсталь"15900000642-3318
6"Динамо" Мн14611110442-3118
7"Спартак"15601120545-4617
8СКА15510130541-4216
9ЦСКА15600200741-4514
10"Лада"15400110930-5910
11"Сочи"13202010828-409
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"161011110263-4126
2"Авангард"16911000560-4422
3"Ак Барс"161000100546-4321
4"Автомобилист"17811010649-3821
5"Трактор"16520220548-5418
6"Нефтехимик"16611100740-4617
7"Барыс"17411220745-5016
8"Амур"14600200630-3414
9"Адмирал"12411200432-3014
10"Сибирь"15106000832-4214
11"Салават Юлаев"14210110931-418

  

