Forbes: Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года

Португальский нападающий за год заработал $280 млн

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Португальский нападающий Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года. Об этом сообщило издание Forbes.

Как сообщило издание, за 2025 год Роналду заработал $280 млн, из которых $50 млн доход вне поля. На втором месте расположился аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси, заработавший $130 млн ($60 млн зарплата + $70 млн доход вне поля). Третье место занял французский нападающий "Аль-Иттихад" Саудовской Аравии Карим Бензема, заработавший $104 млн ($100 млн + $4 млн).

В топ-10 также вошли француз Килиан Мбаппе из испанского "Реала" (95; 70+25), норвежец Эрлинг Холанд, играющий за английский "Манчестер Сити" (80; 60+20), бразилец Винисиус из "Реала" (60; 40+20), египтянин Мохаммед Салах, играющий за английский "Ливерпуль" (55; 35+20), сенегалец Садио Мане,одноклубник Роналду (54; 50+4), англичанин Джуд Беллингем, играющий за "Реал" (44; 29+15), испанский футболист "Барселоны" Ламин Ямаль (43; 33+10).