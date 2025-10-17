Югра готова помочь паралимпийской сборной РФ при подготовке к Играм

Регион готов обеспечить тренировочный процесс, медицинское сопровождение и комфортные условия проживания, сообщил заместитель губернатора Югры Эдуард Исаков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 октября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ располагает современной инфраструктурой для подготовки паралимпийцев, при необходимости здесь могут пройти сборы представителей сборной команды России для участия в Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Регион готов полностью обеспечить данный процесс - тренировки, медицинское сопровождение и предоставить комфортные условия проживания, сообщил ТАСС заместитель губернатора Югры Эдуард Исаков.

Паралимпиада 2026 года в Италии пройдет с 6 по 15 марта.

"Если Паралимпийский комитет России примет решение готовить [к Играм в Италии в 2026 году] часть сборной у нас - мы готовы полностью обеспечить и тренировочный процесс, и медицинское сопровождение, и комфортные условия проживания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Югра уже доказала, что может быть базовым регионом для подготовки национальной сборной - Ханты-Мансийский автономный округ принимал первый в истории России Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта, проводит этапы чемпионатов России и международные турниры. "У нас есть современная инфраструктура: Центр адаптивного спорта, лыжные базы, арены для следж-хоккея, биатлонные комплексы, а также опытные тренеры и специалисты по адаптивной подготовке. В целом в регионе создана целая система поддержки паралимпийцев: современная спортивная база, и медицинское сопровождение, и психологическая помощь", - пояснил Исаков.

Он уточнил, что Югра при необходимости готова предложить сборной не просто площадки, а полноценный комплекс: тренировочные базы, мастер-классы от ведущих тренеров и паралимпийцев, реабилитацию, проживание и питание, что позволит спортсменам максимально сконцентрироваться на главной цели - победе на Паралимпийских играх в Италии.

О настрое спортсменов к предстоящим Играм в Италии

Исаков выразил уверенность, что российские паралимпийцы готовы к предстоящим Паралимпийским играм в Италии. "Наши ребята даже в самые трудные годы не прекращали тренироваться и выступать. Соревнования внутри страны, фестивали, Игры "Мы вместе. Спорт" - все это не дало им потерять форму", - сообщил он.

По его словам, за последние годы выросло новое поколение спортсменов, в том числе ветераны специальной военной операции (СВО), которые через спорт прошли реабилитацию и сегодня готовы представлять Россию. "Уровень дисциплин - высокий, и в легкой атлетике, и в плавании, и в зимних видах. Конечно, конкуренция на Играх огромная, но российская школа паралимпийского спорта всегда была среди лидеров, и у нас есть все шансы подтвердить это", - резюмировал он.

27 сентября делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали за восстановление членства Паралимпийского комитета России в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения Паралимпийского комитета России, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

Российские паралимпийцы смогут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.