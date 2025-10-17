Мичков и Наместников забросили первые шайбы в новом сезоне НХЛ

"Филадельфия" уступила "Виннипегу" со счетом 2:5

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков © AP Photo/ Matt Slocum

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в игре с "Виннипегом".

Встреча завершилась победой "Виннипега" со счетом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Владислав Наместников (6-я минута), Марк Шайфли (28, 50), Морган Бэррон (38), Таннер Пирсон (59). У проигравших отличились Оуэн Типпетт (37) и Мичков (58).

Мичков прервал безголевую серию из трех матчей. Заброшенная шайба стала для 20-летнего форварда первым результативным действием со старта сезона. Для 32-летнего Наместникова заброшенная шайба также стала первым очком в нынешнем регулярном чемпионате.

"Филадельфия" потерпела третье поражение в четырех играх, клуб занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 3 очка. "Виннипег" идет вторым в Центральном дивизионе с 6 очками в 4 матчах.

В следующей встрече "Филадельфия" в ночь на 19 октября примет "Миннесоту", "Виннипег" в этот же день на своем льду встретится с "Нэшвиллом".