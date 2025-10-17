Ничушкин оформил дубль за "Колорадо" в матче НХЛ против "Коламбуса"

Его команда одержала победу со счетом 4:1

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин © Jason Mowry/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил две шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбуса".

"Колорадо" выиграл встречу со счетом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Кэйл Макар (31-я минута), Брок Нельсон (32) и Ничушкин (40, 59). У "Коламбуса" первый гол в сезоне забил российский защитник Иван Проворов (22), ему ассистировал соотечественник Кирилл Марченко. Проворов провел 700-й матч в НХЛ, всего в его активе 285 очков (78 шайб + 207 передач).

30-летний Ничушкин набрал 3 очка в пяти матчах нового сезона НХЛ, в активе россиянина также голевая передача. В прошлом сезоне на его счету было 34 очка (21 шайб + 13 передач) в 43 играх.

"Колорадо" занимает первое место в Центральном дивизионе, набрав 9 очков в 5 матчах. "Коламбус" идет на предпоследней, седьмой строчке в Столичном дивизионе, имея в активе 2 очка после 4 встреч.

В следующем матче "Колорадо" дома примет "Бостон", "Коламбус" на домашней площадке встретится с "Тампой". Обе встречи пройдут в ночь на 19 октября.