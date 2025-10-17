Малкин поднялся на 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В активе форварда "Питтсбурга" 1 353 очка

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © AP Photo/ Kyusung Gong

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поднялся на 29-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевой игре регулярного чемпионата с "Лос-Анджелесом" Малкин забросил первую шайбу команды и довел количество набранных очков до 1 353 (515 шайб + 838 передач), для этого ему понадобилось 1 218 матчей.

Российский нападающий сравнялся с пятикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Ги Лафлером (1 353 очка в 1 126 играх) и делит с ним 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На 28-й строчке располагается канадец Брендан Шэнахан, набравший 1 354 очка. Лучшим российским бомбардиром в истории лиги является Александр Овечкин (1 625), ему принадлежит рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.

Малкину 39 лет, он был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он провел за один клуб, трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза "Арт Росс трофи", присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В составе сборной России дважды выигрывал золото чемпионата мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.