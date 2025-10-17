Никишин повторил один из рекордов "Каролины" в НХЛ среди новичков

Защитник набирает очки в четырех матчах подряд со старта сезона

Редакция сайта ТАСС

© William Liang-Imagn Images via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Российский защитник "Каролины" Александр Никишин повторил клубный рекорд по результативной серии на старте дебютного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевом матче против "Анахайма" (4:1) Никишин забросил первую шайбу в НХЛ, в предыдущих трех играх он делал по одной передаче. Ранее подобного достижения в истории "Каролины" удалось достичь лишь американскому защитнику Джейми Макбэйну в сезоне-2009/10.

Никишин подписал контракт с "Каролиной" в апреле и провел за клуб четыре игры в Кубке Стэнли, отметившись в одной из них результативным пасом. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА и московский "Спартак", стал серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России.