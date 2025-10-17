Дорофеев забил "Бостону" и продолжает возглавлять гонку снайперов сезона НХЛ

В активе форварда "Вегаса" шесть шайб

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев © AP Photo/ Ian Maule

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона" и делит первое место в списке лучших снайперов сезона с форвардом "Оттавы" Шейном Пинто.

"Вегас" победил "Бостон" со счетом 6:5. В составе победителей шайбы забросили Дорофеев (4-я минута), Коул Рейнхарт (19), Джек Айкел (25), Томаш Гертл (27) и Вильям Карлссон (39, 43). У проигравших отличились Таннер Жанно (3), Никита Задоров (17), Давид Пастрняк (29), Марк Кастелич (45) и Майк Эйссимонт (46).

Дорофеев забросил шестую шайбу в пяти матчах нового сезона, также в игре с "Бостоном" он сделал первую передачу. Задоров забросил первую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате. Российский форвард "Вегаса" Иван Барбашев отметился результативной передачей в эпизоде с шайбой Айкела.

Айкел вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров, набрав 11 очков (5 шайб + 6 передач) после пяти встреч. Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов делит второе место с Мартином Нечасом ("Колорадо") и Вильямом Нюландером ("Торонто"), в активе россиянина 4 шайбы и 5 передач в 4 играх.

"Вегас" набрал 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона". "Бостон" располагается на четвертой строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 6 очков после 5 встреч. В следующем матче "Вегас" в ночь на 19 октября примет "Калгари", "Бостон" в этот же день в гостях встретится с "Колорадо".