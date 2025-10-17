Российские тхэквондисты вылетят на чемпионат мира 18 октября

Соревнования пройдут в Китае с 24 по 30 октября

Редакция сайта ТАСС

© Michael Steele/ Getty Images

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Команда России по тхэквондо вылетит в китайский Уси на чемпионат мира за шесть дней до начала соревнований. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Вадим Иванов.

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Уси с 24 по 30 октября.

"Вылет 18 октября, изменений в составе на текущий момент нет, - рассказал Иванов. - На чемпионате мира наши спортсмены будут бороться на только за медали, но и за рейтинговые баллы для попадания на серии Гран-при 2026 года, чемпионаты мира имеют самый высокий рейтинг".

Отбор на ЧМ-2025 проходил по итогам майского Кубка президента WT-Европа, проходившего в Болгарии. На главный старт года тогда отобрались Милана Бекулова (весовая категория до 46 кг), Галина Медведева (до 49 кг), Анастасия Субботина (до 53 кг), Маргарита Близнякова (до 57 кг), Лилия Хузина (до 62 кг), Виктория Железнова (до 67 кг), Анастасия Космычева (до 73 кг), Линара Муслимова (свыше 73 кг), Дмитрий Балахнеев (до 54 кг), Идар Багов (до 58 кг), Максим Осин (до 63 кг), Амир Выков (до 68 кг), Магомед Абдусаламов (до 74 кг), Артем Мытарев (до 80 кг), Рафаэль Камалов (до 87 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг).

Предыдущий чемпионат мира по тхэквондо проходил в 2023 году в Баку. Из столицы Азербайджана россияне вернулись с одной золотой и четырьмя бронзовыми медалями. Обладателями наград стали Хузина (золото), а также Кадырбеч Дауров, Татьяна Минина, Полина Хан и Кристина Адебайо.