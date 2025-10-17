Гимнаст Маринов сравнил снаряды на ЧМ с российскими

Спортсмен отметил, что снаряды на мировом первенстве отличаются жесткостью

Редакция сайта ТАСС

Даниел Маринов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Снаряды, на которых гимнастам предстоит выступать на чемпионате мира в Индонезии, отличаются жесткостью от тех, что используются в России. Об этом ТАСС рассказал лидер мужской команды Даниел Маринов.

Российские гимнасты прилетели в Джакарту утром 14 октября и уже успели провести несколько тренировок в преддверии турнира, который стартует 19 октября.

"Индонезия встретила нас очень тепло, и погодой, и гостеприимством, - рассказал Маринов. - Персонал и волонтеры очень приветливые. Отель, питание - просто люкс. Но по самой Джакарте еще не гуляли, на днях, думаю, сходим куда-нибудь".

"Арена яркая и красивая, очень атмосферно находится на ней. Снаряды немного жестковаты, но после опробования мы более-менее привыкли к ним. Эмоции только положительные, с нетерпением ждем первого соревновательного дня", - добавил Маринов.

По информации ТАСС, на ЧМ-2025 будут использоваться гимнастические снаряды китайской фирмы Taishan.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе.