Тренер Пятибратов выделил две команды в текущем сезоне РПЛ

Специалиста впечатлила игра ЦСКА и "Балтики"

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Пятибратов © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА и калининградская "Балтика" произвели наибольшее впечатление в первой трети сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер воронежского "Факела" Дмитрий Пятибратов.

ЦСКА с 24 очками лидирует в таблице РПЛ. "Балтика" с 20 очками идет на пятой позиции, в прошлом сезоне калининградская команда выступала в Первой лиге.

"Думаю, что старт сезона удался, потому что мы видели в самом начале много интересных и запоминающихся матчей, есть интрига, сейчас очень высокая плотность в таблице, - сказал Пятибратов. - Мне нравится игра ЦСКА. Игра радует глаз, ребята очень быстро и компактно играют в обороне, в целом агрессивный стиль игры".

"Также для меня стала приятной неожиданностью игра калининградской "Балтики", потому что уже прошло много времени, команда только вышла в РПЛ, но все замерли в ожидании, а что будет дальше, - продолжил специалист. - Сейчас "Балтика" показывает то, что это очень серьезный проект, качественная работа тренеров, результат очень мне импонирует. Наверное, эти две команды стали небольшим открытием чемпионата".