Черчесов высказался против совмещения работы в сборной и клубе

По мнению специалиста, это неправильно

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов © Антон Новодережкин/ ТАСС

ТАСС, 17 октября. Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов считает, что одновременно работать в сборной и клубе неправильно. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Если бы считал, что это правильно, то сам так поступал бы. Но делом показал, что такое не признаю, - сказал Черчесов. - Многие звонили, предлагали, интересовались - но всегда говорил "нет". Потому что считаю, что это неправильно".

Черчесову 62 года, с 2016 по 2021 год он работал главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Черчесов был главным тренером сборной Казахстана с июня 2024 года по январь 2025-го. 6 августа Черчесов возглавил "Ахмат".