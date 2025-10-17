Infierno Rojo: футболист "Спартака" Барко хочет уйти из клуба в декабре

Полузащитник намерен вернуться в "Инденпендьенте"

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко хочет вернуться в аргентинский "Индепендьенте" в декабре. Об этом сообщает портал Infierno Rojo.

Контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.

По информации портала, Барко профинансировал строительство поля для клуба "Индепендьенте", за который играл с 2016 по 2018 год. Это может стать первым шагом к возвращению полузащитника в команду, которое может осуществиться в декабре.

Барко 26 лет, он перешел в "Спартак" летом 2024 года из "Ривер Плейт". За красно-белых футболист провел 48 матчей в различных турнирах, записав на свой счет 17 голов и 10 результативных передач. За "Индепендьенте" Барко выступал в 2016-2017гг.