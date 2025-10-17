Отец Малкина отметил, что его сын нацелен на голевые передачи в матчах НХЛ

В первых двух матчах сезона форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал пять результативных передач

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © AP Photo/ Gene J. Puskar

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин зачастую ищет партнера в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) даже в тех ситуациях, когда он может самостоятельно завершить эпизод броском. Такое мнение ТАСС высказал отец игрока Владимир Малкин.

17 октября 39-летний российский форвард отметился первым голом в нынешнем сезоне НХЛ в гостевом матче с "Лос-Анджелесом" (4:2). В одной из первых игр чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3) судьи переписали гол Малкина на его одноклубника Рикарда Ракелля. В первых двух матчах сезона Малкин отдал пять результативных передач.

"Для меня его передачи тоже важны. Тем более что он больше отдает [в ситуациях], когда может сам бросить, - сказал Владимир Малкин. - Я был удивлен тем, как судьи рассмотрели тот эпизод с голом [в матче с "Айлендерс"]. Получается, нужно что ли шайбу задеть шнурками? Раз шайба после его броска не изменила направления, тогда гол надо отдавать тому, кто бросал".