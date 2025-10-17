В Джакарте будет жарко. Российские гимнасты спустя 4 года возвращаются на ЧМ

Турнир пройдет с 19 по 25 октября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной гимнастике, который стартует 19 октября в находящейся рядом с экватором Джакарте, станет для большинства российских спортсменов первым международным стартом за последние четыре года. Из десяти отечественных гимнастов, готовящихся к турниру уже непосредственно в Индонезии, только четверо имеют опыт выступлений на международной арене.

Из заявленного на чемпионат мира - 2025 состава на осеннем первенстве планеты 2021 года в Китакюсю выступали абсолютная победительница того турнира Ангелина Мельникова, а также Владислав Поляшов и Мухаммаджон Якубов. Еще один будущий российский участник ЧМ в Джакарте Александр Карцев в июле принимал участие в квалификационном турнире Олимпиады в Токио.

В Индонезии дебютируют на международной арене Даниел Маринов, Илья Заика, Алексей Усачев, Анна Калмыкова, Людмила Рощина и Лейла Васильева. Всего в чемпионате мира планирует принять участие 429 гимнастов из 76 стран. Незадолго до соревнований по политическим причинам лишились возможности выступить на ЧМ-2025 гимнасты из Израиля, чья страна не имеет дипломатических отношений с Индонезией.

"Нас ждет первый международный старт за последние четыре года, - рассказал ТАСС в преддверии чемпионата мира старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов. - Мы едем показать себя немножко и посмотреть на других, все делаем с прицелом на 2026 год, когда начнется квалификационный отбор Олимпиады в Лос-Анджелесе. В Джакарте будет личный чемпионат мира, на который национальные федерации будут формировать команды исходя из собственных соображений. Кто-то вообще решит оставить опытных гимнастов дома и отправить совсем молодой состав".

"Мы не ставим перед спортсменами задач обязательно выиграть медали, если тот же Маринов, только набирающий форму после травмы, окажется без наград, то ничего страшного не произойдет", - добавил тренер.

Сам Маринов ранее заявил ТАСС, что едет на чемпионат мира не только для того, чтобы принять в нем участие. "Но если смотреть объективно, то если я доработаю свою программу в брусьях и добавлю еще сложности, то можно будет бороться за медали на брусьях. В остальных видах мне будет проблематично пока конкурировать. Хотя может случиться какое-то чудо, и в вольных упражнениях с опорным прыжком я тоже смог бы конкурировать. В многоборье я, конечно, пока не могу показывать результат мирового уровня", - заключил гимнаст.

Надежда на Мельникову

В Джакарте - 2025 основные надежды тренеры и специалисты связывают в первую очередь с олимпийской чемпионкой Мельниковой, которая выступает на высочайшем уровне с 2016 года. Первым международным турниром после отстранения стал сентябрьский этап Кубка вызова в Париже, где она выиграла золото в упражнении на бревне и серебро в вольных упражнениях.

"Очень хочется сложность повыше сделать, это касается и бревна, и опорного прыжка, и вольных упражнений, - призналась Мельникова ТАСС. - На чемпионате России у меня не все получилось, и теперь это станет главной задачей на чемпионате мира. Будет сложность, будет чистое исполнение - будут и медали, наверное".

Мельниковой 25 лет, она является чемпионкой Олимпиады - 2020 в командном первенстве, серебряным призером Игр 2016 года в Бразилии, абсолютной чемпионкой мира 2021 года. В ее активе две бронзовых медали Олимпиады в Токио, по три серебра и бронзы чемпионатов мира, четыре золота европейских первенств.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские и белорусские спортсмены будут вынуждены выступать на нем в нейтральном статусе под светло-голубым флагом и со специальным гимном, который должна подобрать для них Международная федерация гимнастики.