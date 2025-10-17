Любительскую команду "Дети Памира" сняли с турнира из-за драки во время игры

Организаторы турнира сообщили ТАСС, что случившийся инцидент исчерпан

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Футболистов любительской команды "Дети Памира" отстранили от Видновской футбольной премьер-лиги из-за участия в драке во время игры. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Инцидент произошел 14 октября, "Дети Памира" встречались с командой "Ред Булл" в лиге 6х6.

Организаторы турнира сообщили ТАСС, что случившийся инцидент исчерпан. "Ни у кого претензий ни к кому не было", - заявили агентству в лиге.