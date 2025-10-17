Сергей Семак положительно оценил октябрьские матчи сборной России

Россияне обыграли иранцев и боливийцев

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак положительно оценил октябрьские товарищеские матчи сборной России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

Россияне обыграли сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0).

"Команды разные, интересно было посмотреть разный игровой рисунок, разный почерк, - сказал Семак. - Матч с Ираном с меньшим количеством моментов проходил, с минимумом моментов, можно даже сказать. Но, наконец-то, победили [иранцев], не побеждали их еще. Иран - хороший спарринг".

"У Боливии тоже команда молодая, старается играть, - продолжил специалист. - Конечно, играть дома для Боливии - это особое удовольствие. Но и сюда они приехали играть в футбол, никто не упрощал игру, старались играть много через контроль, через передачи. И для Боливии это хороший шаг подготовки к следующим матчам. Были хорошие условия, хорошие поля, зрители, болельщики. Я думаю, что для нашей сборной эта пауза прошла со знаком "плюс" в плане результата и атмосферы, в которой подходили эти матчи".

В ноябре сборная России сыграет два товарищеских матча - со сборными Чили и Перу. С февраля 2022 года национальная команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.