Семак рассказал, что Жерсон присоединился к тренировкам с командой

В августе футболист получил повреждение

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак © Егор Алеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Полузащитнику петербургского футбольного клуба "Зенит" Жерсону стало эмоционально проще восстанавливаться после возобновления тренировок с командой. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Жерсон получил повреждение в конце августа.

"Над восстановлением он работает с большим желанием. Сейчас, конечно, эмоционально для него немножко полегче стало, потому что он присоединился к команде, работает вместе с ней. Старается, работает хорошо. И мы все с нетерпением ждем, когда он наберет оптимальные кондиции функциональные, игровые. Потому что, думаю, игрок очень качественный при работе его с мячом. Здесь нет никаких вопросов. Надо набрать ему хорошую форму, адаптироваться и помогать команде, чего он сам очень хочет. И что он и делает на футбольном поле", - сказал Семак.

28-летний бразилец перешел в "Зенит" 4 июля из бразильского "Фламенго". Полузащитник провел за петербургский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.