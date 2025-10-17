Сперцяна исключили из числа претендентов на премию "Джентльмен года"

Ранее полузащитника "Краснодара" оштрафовали на 150 тыс. рублей по итогам конфликта с защитником "Ахмата" Ндонгом

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян © Степан Ноздрев/ ТАСС

ТАСС, 17 октября. Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян исключен из списка номинантов на премию "Джентльмен года", сообщает издание "Комсомольская правда".

"Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, и уверены в том, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. Но в сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста "Краснодара" в списке соискателей черного смокинга джентльмена", - говорится в заявлении оргкомитета.

4 октября "Краснодар" обыграл "Ахмат" (2:0) в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Защитник "Ахмата" Усман Ндонг был удален с поля на 86-й минуте встречи в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. Полузащитника краснодарского клуба обвинили в расистских высказываниях, однако контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза прекратил производство по делу, оштрафовав игрока на 150 тыс. рублей. Ндонг и Сперцян достигли примирения.