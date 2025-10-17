Черчесов рассказал о непоследовательности судейских решений в РПЛ

Главный тренер "Ахмата" отметил, что старается воздерживаться от критики судейства

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов © Антон Новодережкин/ ТАСС

ТАСС, 17 октября. Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Станислав Черчесов не понимает непоследовательности судейских решений в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Критиковать [судейство] не буду. Но в целом стараюсь сдерживаться. У арбитров свое руководство. Единственное, чего не понимаю, - непоследовательности", - сказал Черчесов.

Черчесову 62 года, с 2016 по 2021 год он работал главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. 6 августа Черчесов возглавил "Ахмат". Последним местом работы в РПЛ до грозненской команды было московское "Динамо" в сезоне-2014/15.