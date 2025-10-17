МОК обеспокоен недопуском израильтян до чемпионата мира по гимнастике

Турнир пройдет в Индонезии с 19 по 25 октября

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) с большой обеспокоенностью относится к отказу правительства Индонезии в выдаче виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Ранее министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил о том, что израильтяне не получат визы для участия в турнире.

"МОК с большой обеспокоенностью узнал, что правительство Индонезии отказало израильской сборной по спортивной гимнастике, включая спортсменов и официальных лиц, в выдаче виз для участия в предстоящем чемпионате мира по спортивной гимнастике. Принципиальная позиция МОК предельно ясна: все имеющие на это право спортсмены, команды и спортивные должностные лица должны иметь возможность участвовать в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях без какой-либо дискриминации со стороны принимающей страны в соответствии с Олимпийской хартией и основополагающими принципами недискриминации, автономии и политического нейтралитета, регулирующими олимпийское движение. Поэтому принимающая страна, организатор и непосредственно заинтересованные спортивные организации несут прямую ответственность за полное соблюдение этого принципа и за предоставление всех необходимых гарантий соответствующими органами принимающей страны заранее", - говорится в заявлении пресс-службы МОК.

"С тех пор как МОК узнал о ситуации с проведением чемпионата мира по спортивной гимнастике, он на всех уровнях обратился к Международной федерации гимнастики, члену МОК в стране, Национальному олимпийскому комитету и правительству Индонезии, чтобы содействовать решению проблемы. К сожалению, решение найдено не было. МОК глубоко сожалеет о сложившейся ситуации", - добавили в пресс-службе МОК.

Соревнования пройдут с 19 по 25 октября в Джакарте. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.