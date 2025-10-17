"Калгари" отправил российского хоккеиста Гридина в фарм-клуб

В текущем сезоне НХЛ Гридин провел 4 матча и забросил 1 шайбу

ОТТАВА, 17 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" отправил российского нападающего Матвея Гридина в Американскую хоккейную лигу (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Гридин будет выступать за фарм-клуб "Калгари".

19-летний Гридин провел в текущем сезоне НХЛ 4 матча. В своей первой игре с "Эдмонтоном" россиянин отметился заброшенной шайбой. Нападающий был выбран "Калгари" под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2024 года, прошлый сезон он провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека и стал лучшим бомбардиром "Шавиниган Катарактс", набрав 79 очков (36 шайб + 43 передачи).