Овечкин обошел Хоу по голам в равных составах в регулярных чемпионатах НХЛ

Форвард "Вашингтона" забросил 567-ю шайбу при игре "5 на 5"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на чистое второе место по количеству заброшенных шайб в равных составах в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гол в домашней встрече с "Миннесотой" стал для Овечкина 567-м в формате игры "5 на 5". Теперь россиянин уступает по этому показателю только канадскому нападающему Уэйну Гретцки (617).

В прошлом сезоне Овечкин превзошел рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). На счету капитана "Вашингтона" 898 заброшенных шайб.