Овечкин обошел Хоу по голам в равных составах в регулярных чемпионатах НХЛ
Редакция сайта ТАСС
03:34
ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на чистое второе место по количеству заброшенных шайб в равных составах в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол в домашней встрече с "Миннесотой" стал для Овечкина 567-м в формате игры "5 на 5". Теперь россиянин уступает по этому показателю только канадскому нападающему Уэйну Гретцки (617).
В прошлом сезоне Овечкин превзошел рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). На счету капитана "Вашингтона" 898 заброшенных шайб.