Отец Малкина рассказал, как родители Овечкина болели за сына на матчах

Владимир Малкин отметил, что Михаил Овечкин всегда был спокоен при просмотре матчей

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отец капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина по сравнению с матерью игрока внешне спокойно переживал за сына во время его хоккейных матчей. Об этом ТАСС рассказал отец трехкратного обладателя Кубка Стэнли и двукратного чемпиона мира Евгения Малкина Владимир Малкин.

"Видел Татьяну Николаевну [Овечкину] много раз еще с молодежного чемпионата мира и Олимпиады. Думаю, она переживает за сына очень сильно. Обычно она одна сидела на трибуне, - сказал Владимир Малкин. - Я удивлялся тому, каким спокойным был отец Александра".

Михаил Овечкин был бывшим футболистом, он скончался в феврале 2023 года. Мать игрока - двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы Татьяна Овечкина.