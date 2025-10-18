FIG присвоила нейтральный статус 187 россиянам

Среди них 93 спортсмена

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) начиная с февраля 2024 года присвоила нейтральный статус 187 россиянам. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В октябре 2025 года обладателями нейтрального статуса стали 20 спортсменов и 13 представителей персонала. Получили право выступать на турнирах FIG Даниил Новиков и Алексей Усачев (все - спортивная гимнастика), а также Артем Миронов, Дарья Тихонова, Ева Старостина, Варвара Дорохова, Марика Викторова, Ярослав Дущенко, Алексей Дедович, Лия Валиева, Артем Чертилин, Михаил Андрейко, Даниил Холодов, Тимофей Голубенко, Федор Сорокин, Евгения Захарова, Лия Кутдусова, Глафира Зайко, Алена Калашникова и Лев Бусарев (все - прыжки на батуте).

Возможность быть аккредитованными на международные старты получили представители персонала (тренеры, врачи): Елена Алоян, Марина Стяжкина, Валерий Алфосов, Игорь Голубев, Сергей Гуляшко и Артем Суконнов (все - спортивная гимнастика), Олег Емельянов, Сергей Троянов, Елена Чернышова, Андрей Акиньшин, Виталий Курбанов, Гулюся Чубакова и Никита Иванников (все - прыжки на батуте).

Всего с февраля 2024 года по середину октября 2025 года нейтральный статус получили 93 спортсмена (36 - прыжки на батуте, 32 - художественная гимнастика, 18 - спортивная гимнастика, 7 - спортивная аэробика) и 94 представителя персонала (47 - художественная гимнастика, 27 - спортивная гимнастика, 17 - прыжки на батуте, 3 - спортивная аэробика).

Также в настоящее время являются обладателями нейтрального статуса 100 белорусских спортсменов и представителей персонала.

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.