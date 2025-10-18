Главный тренер "Вашингтона" прокомментировал первый гол Овечкина в сезоне

Россиянин забросил третью шайбу команды в матче с "Миннесотой"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Гол российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Миннесоты" был очень важным для команды и позволил ей успокоиться. Такое мнение высказал главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери, комментарий которого приводит портал RMNB.

В ночь на субботу "Вашингтон" дома обыграл "Миннесоту" (5:1). Овечкин забросил третью шайбу команды. Для россиянина это первый гол в пяти играх сезона.

"Это был важный момент, - сказал Карбери о голе Овечкина. - Игра все еще была напряженной, хотя мы контролировали ход матча. Я думаю, что третий гол просто успокоил команду. Потому что, когда ты играешь очень хорошо, ведешь в счете всего на один гол и чувствуешь, что должен вести в два или три, в игре может произойти что угодно. Так что в тот момент это был важный гол".

На счету Овечкин 4 очка (1 гол + 3 передачи) в пяти матчах регулярного чемпионата. Россиянин прервал личную антирекордную серию. Капитан "Вашингтона" в третий раз в карьере не смог забросить шайбу в первых четырех матчах сезона. Прежде у форварда случались аналогичные серии в сезонах-2012/13 и 2023/24.

Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 898. Он является рекордсменом по этому показателю. В прошлом сезоне капитан "Вашингтона" превзошел рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки (894).

Следующий матч "Вашингтон" проведет 19 октября дома против "Ванкувера".