Крянин назвал хорошим знаком опрос FIS о допуске россиян

Ранее FIS отправила национальным ассоциациям письмо, в котором указала аргументы за допуск россиян.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Опрос Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о возможном допуске россиян на международные соревнования является хорошим знаком. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Ранее норвежский телеканал NRK сообщил о том, что FIS отправила национальным ассоциациям письмо, в котором указала аргументы за допуск россиян.

"FIS проводит опрос и хочет узнать реакцию федераций. Они могут по-разному отреагировать на это письмо. Сам факт того, что такие опросы проводятся, - это уже хороший знак для нас", - сказал Крянин.

FIS рассмотрит вопрос допуска россиян на международные турниры 21 октября.

Согласно NRK, FIS инициировала опрос среди ассоциаций на тему, хотят ли они, чтобы россияне участвовали в чемпионате мира и Олимпийских играх в этом сезоне. Цель опроса - собрать мнения членов организации "по деликатной и важной теме, прежде чем будут предприняты дальнейшие шаги". Крайний срок для предоставления ответа был в пятницу. Все ответы рассматривались конфиденциально, а результаты голосования "будут использоваться исключительно для внутренних обсуждений FIS и не будут опубликованы или переданы третьим лицам".