Fotomac: "Галатасарай" планирует зимой подписать футболиста ЦСКА Кисляка

Отмечается, что игрок с большой долей вероятности ответит положительно

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк © Сергей Савостьянов/ ТАСС

АНКАРА, 18 октября. /ТАСС/. Турецкий "Галатасарай" в январе намерен купить российского футболиста Матвея Кисляка, который выступает за московский ЦСКА. Об этом сообщает газета Fotomac.

По информации источника, тренерский штаб видит в Кисляке возможность усилить центр поля команды. Отмечается, что игрок с большой долей вероятности ответит положительно, поскольку хочет попробовать свои силы в еврокубках.

В июне канал TRT Spor сообщил об интересе к Кисляку со стороны турецкого "Фенербахче". Как уточнил журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети X, ЦСКА запрашивает за игрока от €20 млн до €25 млн.

Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 59 матчей в различных турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 4 встречах.

В июле генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил ТАСС, что ЦСКА улучшил условия контракта Кисляка. Как отмечает портал Transfermarkt, соглашение с московским клубом рассчитано до лета 2029 года, игрок оценивается в €16 млн. При этом директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо сообщил "Спорт-Экспрессу", что руководству клубу невыгодно прописывать сумму отступных в контракте футболиста.