Фетисов: НХЛ все равно придется обратить внимание на 900-й гол Овечкина

Ранее в НХЛ заявили, что не будут устраивать церемонию по случаю достижения россиянином данной отметки

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальной хоккейной лиге (НХЛ) так или иначе придется обратить внимание на 900-ю шайбу капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в регулярных чемпионатах. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил "Чемпионату", что лига не будет устраивать церемонию в честь 900-го гола Овечкина. В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах (894). В ночь на субботу в матче с "Миннесотой" он забросил 898-ю шайбу.

"Лига делает то, что считает нужным. Рекорду Александра было уделено достаточно внимания - этому был посвящен весь прошлый сезон, - сказал Фетисов. - Там считают, что это (900-я шайба - прим. ТАСС) не такой важный момент. Но все равно это придется отметить, 900-я шайба будет дорого стоить в дальнейшем".