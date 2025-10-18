Тренер "Балтики" Талалаев заявил о желании поработать в Европе

В сезоне-2017/18 специалист занимал должность главного тренера ереванского "Пюника"

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Виталий Невар/ ТАСС

ТАСС, 18 октября. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев хотел бы поработать в Европе после достижения результатов в чемпионате России по футболу. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".

"Балтика" после 11 туров набрала 20 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Конечно, амбиции попробовать себя в Европе остаются внутри, - сказал Талалаев. - Надо добиться определенных результатов в России, а потом, конечно, попробовать в Европе. Мне очень много дала работа в Армении. Год, проведенный там, стоит, наверное, трех или пяти где-то еще. Думаю, что если и ехать в Европу, то уже с конкретным умением давать результат".

Талалаеву 53 года, он возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне калининградская команда под его руководством стала победителем второго по силе дивизиона чемпионата России и вышла в РПЛ. Ранее в элитном дивизионе Талалаев руководил нижегородской "Волгой", подмосковными "Химками", самарскими "Крыльями Советов", грозненским "Ахматом", московским "Торпедо", а также исполнял обязанности главного тренера "Ростова". В сезоне-2017/18 он занимал должность главного тренера ереванского "Пюника".