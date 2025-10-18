Футболист Ямаль вернулся к тренировкам за неделю до матча с "Реалом"

Игра состоится 26 октября

Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль © David Ramos/ Getty Images

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль вернулся к тренировкам с командой за неделю до матча чемпионата Испании по футболу против "Реала". Об этом сообщила пресс-служба команды.

13 сентября "Барселона" сообщила о травме Ямаля, игрок был вынужден пропустить четыре игры. Ямаль вернулся к тренировкам 26 сентября, принял участие в матчах чемпионата Испании с "Реал Сосьедад" (2:1) и Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен" (1:2). После этого он пропустил встречу чемпионата Испании с "Севильей" (1:4) и не поехал на сбор национальной команды, несмотря на то, что был вызван для участия в играх.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником "Барселоны". Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за "Барселону", забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в четырех матчах чемпионата Испании забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Следующий матч "Барселона" проведет 18 октября, команда примет "Жирону" в рамках чемпионата Испании. Позднее ей предстоят игры с "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов (21 октября) и против" Реала" в чемпионате Испании (26 октября), который на данный момент возглавляет турнирную таблицу национального первенства.