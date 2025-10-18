"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью в матче РПЛ
САМАРА, 18 октября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
У "Крыльев Советов" отличился Владимир Игнатенко (85). Забитым мячом в составе "Оренбурга" отметился Данила Ведерников (40-я минута).
10 октября "Оренбург" объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера, он сменил Владимира Слишковича. "Оренбург" прервал серию из четырех поражений в РПЛ. "Крылья Советов" также прервали серию поражений из трех игр. "Оренбург" не может выиграть семь матчей подряд в РПЛ, "Крылья Советов" - четыре. Самарцы с 13 очками располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, оренбуржцы набрали 8 баллов и занимают 14-е место.
Следующий матч "Оренбург" на выезде проведет с московским "Спартаком". "Крылья Советов" в гостях сыграют со столичным ЦСКА. Встречи пройдут 25 октября.
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|24
|22
|10
|12
|2
|"Локомотив"
|11
|6
|5
|0
|23
|26
|16
|10
|3
|"Краснодар"
|11
|7
|2
|2
|23
|22
|7
|15
|4
|"Зенит"
|11
|5
|5
|1
|20
|21
|10
|11
|5
|"Балтика"
|11
|5
|5
|1
|20
|15
|6
|9
|6
|"Спартак"
|11
|5
|3
|3
|18
|19
|17
|2
|7
|"Рубин"
|11
|5
|3
|3
|18
|15
|15
|0
|8
|"Динамо" М
|11
|4
|3
|4
|15
|18
|17
|1
|9
|"Ахмат"
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|13
|1
|10
|"Крылья Советов"
|12
|3
|4
|5
|13
|17
|22
|-5
|11
|"Ростов"
|11
|3
|4
|4
|13
|9
|12
|-3
|12
|"Акрон"
|12
|2
|5
|5
|11
|14
|18
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|11
|2
|4
|5
|10
|5
|13
|-8
|14
|"Оренбург"
|12
|1
|5
|6
|8
|14
|23
|-9
|15
|"Пари НН"
|12
|2
|0
|10
|6
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|11
|1
|2
|8
|5
|7
|25
|-18