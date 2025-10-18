Реклама на ТАСС
"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью в матче РПЛ

Самарцы ушли от поражения за 5 минут до конца встречи
12:03

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков

САМАРА, 18 октября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

У "Крыльев Советов" отличился Владимир Игнатенко (85). Забитым мячом в составе "Оренбурга" отметился Данила Ведерников (40-я минута).

10 октября "Оренбург" объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера, он сменил Владимира Слишковича. "Оренбург" прервал серию из четырех поражений в РПЛ. "Крылья Советов" также прервали серию поражений из трех игр. "Оренбург" не может выиграть семь матчей подряд в РПЛ, "Крылья Советов" - четыре. Самарцы с 13 очками располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, оренбуржцы набрали 8 баллов и занимают 14-е место.

Следующий матч "Оренбург" на выезде проведет с московским "Спартаком". "Крылья Советов" в гостях сыграют со столичным ЦСКА. Встречи пройдут 25 октября.

