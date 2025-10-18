"Акрон" обыграл "Пари НН" и одержал первую победу в РПЛ с июля
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Тольяттиский "Акрон" победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 1:0 в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный мяч на 71-й минуте забил Стефан Лончар.
"Акрон" прервал безвыигрышную серию в РПЛ из девяти матчей. В последний раз команда побеждала в национальном первенстве 26 июля, выиграв на выезде у "Сочи" (4:0). В кубке страны "Акрон" последний раз побеждал 12 августа, когда дома был обыгран московский ЦСКА (1:1; 5:4 - после серии пенальти).
"Пари НН" не знает побед шесть матчей в разных турнирах. В последний раз клуб смог обыграть соперника 13 сентября, одолев дома "Оренбург" (2:1) во встрече чемпионата России.
"Акрон" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками, "Пари НН" идет 15-м, набрав 6 очков. В следующем туре тольяттинский клуб примет московский "Локомотив" 26 октября, "Пари НН" в этот же день сыграет дома против калининградской "Балтики".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|24
|22
|10
|12
|2
|"Локомотив"
|11
|6
|5
|0
|23
|26
|16
|10
|3
|"Краснодар"
|11
|7
|2
|2
|23
|22
|7
|15
|4
|"Зенит"
|11
|5
|5
|1
|20
|21
|10
|11
|5
|"Балтика"
|11
|5
|5
|1
|20
|15
|6
|9
|6
|"Спартак"
|11
|5
|3
|3
|18
|19
|17
|2
|7
|"Рубин"
|11
|5
|3
|3
|18
|15
|15
|0
|8
|"Динамо" М
|11
|4
|3
|4
|15
|18
|17
|1
|9
|"Ахмат"
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|13
|1
|10
|"Крылья Советов"
|12
|3
|4
|5
|13
|17
|22
|-5
|11
|"Ростов"
|11
|3
|4
|4
|13
|9
|12
|-3
|12
|"Акрон"
|12
|2
|5
|5
|11
|14
|18
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|11
|2
|4
|5
|10
|5
|13
|-8
|14
|"Оренбург"
|12
|1
|5
|6
|8
|14
|23
|-9
|15
|"Пари НН"
|12
|2
|0
|10
|6
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|11
|1
|2
|8
|5
|7
|25
|-18