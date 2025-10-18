"Акрон" обыграл "Пари НН" и одержал первую победу в РПЛ с июля

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинского клуба

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Тольяттиский "Акрон" победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 1:0 в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч на 71-й минуте забил Стефан Лончар.

"Акрон" прервал безвыигрышную серию в РПЛ из девяти матчей. В последний раз команда побеждала в национальном первенстве 26 июля, выиграв на выезде у "Сочи" (4:0). В кубке страны "Акрон" последний раз побеждал 12 августа, когда дома был обыгран московский ЦСКА (1:1; 5:4 - после серии пенальти).

"Пари НН" не знает побед шесть матчей в разных турнирах. В последний раз клуб смог обыграть соперника 13 сентября, одолев дома "Оренбург" (2:1) во встрече чемпионата России.

"Акрон" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками, "Пари НН" идет 15-м, набрав 6 очков. В следующем туре тольяттинский клуб примет московский "Локомотив" 26 октября, "Пари НН" в этот же день сыграет дома против калининградской "Балтики".