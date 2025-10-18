Игроки "Спартака" и "Ростова" вышли на матч РПЛ в футболках в честь Симоняна

12 октября лучшему бомбардиру в истории "Спартака" исполнилось 99 лет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" и "Ростова" вышли на матч 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в специальных футболках в честь олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч проходит на "Лукойл-Арене" в субботу. 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на игру в футболках с изображением Симоняна и надписью "Симонян 99". Футболисты "Спартака" также вышли со специальным шевроном с изображением Симоняна и надписью "С днем рождения, Никита Павлович" на игровой форме. Также лучшему бомбардиру в истории "Спартака" посвящена программа перед игрой. Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев, генеральный директор клуба Сергей Некрасов вручили Симоняну игровую футболку красно-белых с 99-м номером.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром "Спартака" (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.