"Салават Юлаев" продлил серию поражений до пяти матчей, уступив "Трактору"
ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.
Заброшенными шайбами в составе "Трактора" отметились Егор Коршков (45-я минута) и Джошуа Ливо (58). У "Салавата Юлаева" отличились Евгений Кулик (48).
Канадский нападающий "Трактора", лучший снайпер и бомбардир прошлого чемпионата КХЛ Ливо в сезоне-2024/25 выступал за "Салават Юлаев". Он провел первую встречу против бывшей команды и отметился победным голом.
"Трактор" располагается на пятой строчке Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах. "Салават Юлаев" продлил серию поражений до пяти матчей в КХЛ. Команда занимает последнее, 11-е место на Востоке. В активе клуба 8 очков в 15 играх.
Следующий матч "Трактор" на выезде проведет с "Салаватом Юлаевым" 21 октября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|16
|8
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|52-34
|22
|2
|"Шанхай Дрэгонс"
|15
|7
|2
|0
|2
|1
|0
|3
|43-38
|21
|3
|"Торпедо"
|18
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|46-51
|19
|4
|"Динамо" Мн
|15
|6
|1
|1
|1
|2
|0
|4
|45-35
|19
|5
|"Спартак"
|16
|6
|0
|2
|1
|2
|0
|5
|49-49
|19
|6
|"Динамо" М
|15
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|5
|44-43
|19
|7
|"Северсталь"
|15
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|42-33
|18
|8
|ЦСКА
|16
|7
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|42-45
|16
|9
|СКА
|15
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|5
|41-42
|16
|10
|"Лада"
|16
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|10
|30-62
|10
|11
|"Сочи"
|14
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|8
|30-43
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|16
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|63-41
|26
|2
|"Автомобилист"
|18
|8
|2
|1
|0
|1
|0
|6
|52-40
|23
|3
|"Авангард"
|16
|9
|1
|1
|0
|0
|0
|5
|60-44
|22
|4
|"Ак Барс"
|16
|10
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|46-43
|21
|5
|"Трактор"
|17
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|5
|50-56
|20
|6
|"Нефтехимик"
|17
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|7
|44-49
|19
|7
|"Амур"
|15
|7
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|33-34
|16
|8
|"Барыс"
|17
|4
|1
|1
|2
|2
|0
|7
|45-50
|16
|9
|"Адмирал"
|13
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|4
|35-34
|15
|10
|"Сибирь"
|15
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|8
|32-42
|14
|11
|"Салават Юлаев"
|15
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|32-49
|8