Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

"Салават Юлаев" продлил серию поражений до пяти матчей, уступив "Трактору"

Победу челябинцам принес бывший игрок уфимского клуба Джошуа Ливо
Редакция сайта ТАСС
13:17

Вратарь "Салавата Юлаева" Семен Вязовой

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе "Трактора" отметились Егор Коршков (45-я минута) и Джошуа Ливо (58). У "Салавата Юлаева" отличились Евгений Кулик (48).

Канадский нападающий "Трактора", лучший снайпер и бомбардир прошлого чемпионата КХЛ Ливо в сезоне-2024/25 выступал за "Салават Юлаев". Он провел первую встречу против бывшей команды и отметился победным голом.

"Трактор" располагается на пятой строчке Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах. "Салават Юлаев" продлил серию поражений до пяти матчей в КХЛ. Команда занимает последнее, 11-е место на Востоке. В активе клуба 8 очков в 15 играх.

Следующий матч "Трактор" на выезде проведет с "Салаватом Юлаевым" 21 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"16811110452-3422
2"Шанхай Дрэгонс"15720210343-3821
3"Торпедо"18630010846-5119
4"Динамо" Мн15611120445-3519
5"Спартак"16602120549-4919
6"Динамо" М15315100544-4319
7"Северсталь"15900000642-3318
8ЦСКА16700200742-4516
9СКА15510130541-4216
10"Лада"164001101030-6210
11"Сочи"14202020830-4310
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"161011110263-4126
2"Автомобилист"18821010652-4023
3"Авангард"16911000560-4422
4"Ак Барс"161000100546-4321
5"Трактор"17620220550-5620
6"Нефтехимик"17621100744-4919
7"Амур"15700200633-3416
8"Барыс"17411220745-5016
9"Адмирал"13411300435-3415
10"Сибирь"15106000832-4214
11"Салават Юлаев"152101101032-498

  

КХЛ