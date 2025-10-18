"Салават Юлаев" продлил серию поражений до пяти матчей, уступив "Трактору"

Победу челябинцам принес бывший игрок уфимского клуба Джошуа Ливо

Вратарь "Салавата Юлаева" Семен Вязовой © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе "Трактора" отметились Егор Коршков (45-я минута) и Джошуа Ливо (58). У "Салавата Юлаева" отличились Евгений Кулик (48).

Канадский нападающий "Трактора", лучший снайпер и бомбардир прошлого чемпионата КХЛ Ливо в сезоне-2024/25 выступал за "Салават Юлаев". Он провел первую встречу против бывшей команды и отметился победным голом.

"Трактор" располагается на пятой строчке Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах. "Салават Юлаев" продлил серию поражений до пяти матчей в КХЛ. Команда занимает последнее, 11-е место на Востоке. В активе клуба 8 очков в 15 играх.

Следующий матч "Трактор" на выезде проведет с "Салаватом Юлаевым" 21 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 16 8 1 1 1 1 0 4 52-34 22 2 "Шанхай Дрэгонс" 15 7 2 0 2 1 0 3 43-38 21 3 "Торпедо" 18 6 3 0 0 1 0 8 46-51 19 4 "Динамо" Мн 15 6 1 1 1 2 0 4 45-35 19 5 "Спартак" 16 6 0 2 1 2 0 5 49-49 19 6 "Динамо" М 15 3 1 5 1 0 0 5 44-43 19 7 "Северсталь" 15 9 0 0 0 0 0 6 42-33 18 8 ЦСКА 16 7 0 0 2 0 0 7 42-45 16 9 СКА 15 5 1 0 1 3 0 5 41-42 16 10 "Лада" 16 4 0 0 1 1 0 10 30-62 10 11 "Сочи" 14 2 0 2 0 2 0 8 30-43 10