Акинфеев пожелал победы ЦСКА в матче РПЛ с "Локомотивом"

Матч "Локомотива" и ЦСКА пройдет в субботу на "РЖД-Арене" и начнется в 19:45 мск

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Получивший травму голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал армейцам хорошей игры и победы в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Давайте все вместе пожелаем нашей, моей любимой команде, ЦСКА, сегодня победы. Хорошей игры. Самое главное, чтобы травмы обходили стороной ребят", - сказал Акинфеев.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Как сообщал ТАСС, срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней. 16 октября голкипер пропустил тренировку команды перед матчем с "Локомотивом".

