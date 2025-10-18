Хоккеиста "Салавата Юлаева" Берлева увезли на носилках в матче с "Трактором"
14:03
УФА, 18 октября. /ТАСС/. Нападающий "Салавата Юлаева" Антон Берлев покинул лед на носилках во время матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Трактором".
"Трактор" обыграл "Салават Юлаев" со счетом 2:1. В третьем периоде Берлев получил травму в результате толчка на борт со стороны игрока "Трактора". В результате видеопросмотра арбитры не стали выписывать штраф игроку хозяев. Берлева увезли на носилках.
Уфимский клуб продлил серию поражений до пяти матчей в КХЛ. Команда занимает последнее, 11-е место на Востоке. В ее активе 8 очков в 15 играх.