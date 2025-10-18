Гогуа рассказала, как выиграла у Chanel конкурс на работу со сборной Франции

Дизайнер до Олимпиады в Париже работала с французской командой по художественной гимнастике на протяжении четырех лет

Гимнастки сборной Франции © Naomi Baker/ Getty Images

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Дизайнер Марина Гогуа конкурировала с Chanel за разработку костюмов для сборной Франции по художественной гимнастике, с которой она работала до этого несколько лет. Об этом она рассказала ТАСС в рамках Недели высокой моды в спорте.

"До Олимпиады в Париже я четыре года работала с французской командой. Даже больше. И тренеры хотели работать со мной и на Олимпиаде, но Федерация художественной гимнастики Франции захотела, чтобы костюмы были сшиты в доме Chanel. Поэтому сделали конкурс эскизов - были работы дома Chanel и мои наброски. В итоге мои идеи были одобрены", - сказала Гогуа.

"Работы Chanel я не видела, но, как мне рассказали, когда выбирали эскизы, взяли мою работу и сказали: "Вот это точно Chanel", - добавила собеседница ТАСС.