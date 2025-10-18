Джокович повторил рекорд Федерера по квалификациям на Итоговый турнир ATP

Турнир пройдет с 9 по 16 ноября в Турине

Редакция сайта ТАСС

Новак Джокович © Clive Brunskill/ Getty Images

ТАСС, 18 октября. Серб Новак Джокович квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Джокович квалифицировался на турнир в 18-й раз, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера. Джокович принимал участие в соревновании 16 раз, в 2024 году серб отказался от участия в турнире из-за травмы. Федерер играл в 17 турнирах, не приняв участие в соревновании в 2020 году.

Джоковичу 38 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP. На его счету 100 побед на турнирах под эгидой организации, в том числе рекордные в мужском одиночном разряде 24 победы на турнирах Большого шлема. Серб является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Ему принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель в качестве первой ракетки мира (428).

Итоговый турнир ATP в 2025 году пройдет с 9 по 16 ноября в Турине. Ранее на соревнования квалифицировались испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. В 2024 году победителем стал Синнер.