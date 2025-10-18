Сакич надеется, что травма защитника "Спартака" Бабича окажется несерьезной

Защитник был заменен в самом начале матча с "Ростовом"

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Спартака" Срджан Бабич © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тренер московского футбольного клуба "Спартака" Ненад Сакич надеется, что травма защитника команды Срджана Бабича окажется несерьезной. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Спартак" дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Бабич был заменен из-за травмы в начале первого тайма.

"Хотелось поблагодарить ребят, они показали характер, то, что просили, после удаления команда провела 70 минут в меньшинстве, - сказал Сакич. - Ребята бились до конца. Отдельно поблагодарю болельщиков, которые гнали вперед. Матч завершился вничью, думаю, что результат заслуженный. В этой игре с самого начала пошло все не так, как нужно - травма, удаление, все непросто, но ребята показали характер".

"Сейчас сказать не могу что-то по Бабичу. Ждем информации от медицинского штаба. Я надеюсь, а также желаю, чтобы все обошлось", - добавил Сакич.

29-летний Бабич провел в текущем сезоне 13 матчей в составе "Спартака".