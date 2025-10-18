Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

"Локомотив" обыграл СКА в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Редакция сайта ТАСС
16:19
© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 126 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Александр Радулов (13-я минута), Рушан Рафиков (19) и Артур Каюмов (32). У СКА отличился Сергей Плотников (46).

Петербургская команда потерпела седьмое поражение в восьми последних матчах КХЛ.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 24 очка в 17 играх. СКА занимает девятое место на Западе. На счету команды 16 очков в 16 матчах.

Следующий матч "Локомотив" проведет 20 октября в гостях с московским "Динамо". СКА 22 октября примет столичный ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"17911110455-3524
2"Шанхай Дрэгонс"15720210343-3821
3"Торпедо"18630010846-5119
4"Динамо" Мн15611120445-3519
5"Спартак"16602120549-4919
6"Динамо" М15315100544-4319
7"Северсталь"15900000642-3318
8ЦСКА16700200742-4516
9СКА16510130642-4516
10"Лада"164001101030-6210
11"Сочи"14202020830-4310
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"161011110263-4126
2"Ак Барс"171001100549-4523
3"Автомобилист"18821010652-4023
4"Авангард"16911000560-4422
5"Трактор"17620220550-5520
6"Нефтехимик"17621100744-4919
7"Барыс"18411320747-5317
8"Амур"15700200633-3416
9"Адмирал"13411300435-3415
10"Сибирь"15106000832-4214
11"Салават Юлаев"152101101032-498

  

КХЛ