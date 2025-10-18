"Локомотив" обыграл СКА в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 126 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Александр Радулов (13-я минута), Рушан Рафиков (19) и Артур Каюмов (32). У СКА отличился Сергей Плотников (46).

Петербургская команда потерпела седьмое поражение в восьми последних матчах КХЛ.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 24 очка в 17 играх. СКА занимает девятое место на Западе. На счету команды 16 очков в 16 матчах.

Следующий матч "Локомотив" проведет 20 октября в гостях с московским "Динамо". СКА 22 октября примет столичный ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 17 9 1 1 1 1 0 4 55-35 24 2 "Шанхай Дрэгонс" 15 7 2 0 2 1 0 3 43-38 21 3 "Торпедо" 18 6 3 0 0 1 0 8 46-51 19 4 "Динамо" Мн 15 6 1 1 1 2 0 4 45-35 19 5 "Спартак" 16 6 0 2 1 2 0 5 49-49 19 6 "Динамо" М 15 3 1 5 1 0 0 5 44-43 19 7 "Северсталь" 15 9 0 0 0 0 0 6 42-33 18 8 ЦСКА 16 7 0 0 2 0 0 7 42-45 16 9 СКА 16 5 1 0 1 3 0 6 42-45 16 10 "Лада" 16 4 0 0 1 1 0 10 30-62 10 11 "Сочи" 14 2 0 2 0 2 0 8 30-43 10