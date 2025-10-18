"Краснодар" вернул себе лидерство в РПЛ, обыграв махачкалинское "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу краснодарцев

Редакция сайта ТАСС

Полузащитники "Краснодара" Александр Черников, Густаво Сантос и Кевин Ленини © Степан Ноздрев/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:0 в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Анжи-Арене".

Забитыми мячами в составе "Краснодара" отметились Эдуард Сперцян (43-я минута), который забил 50-й гол за клуб, и Виктор Са (81).

"Краснодар" вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Следом идут московские ЦСКА (24 очка) и "Локомотив" (23), которые проведут очный матч в субботу. "Динамо" располагается на 13-й строчке, имея в активе 10 очков.

В следующем туре РПЛ "Краснодар" 26 октября примет казанский "Рубин", "Динамо" 25 октября в гостях сыграет с "Ростовом". Также на следующей неделе команды проведут матчи заключительного тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Краснодар" 23 октября на своем поле встретится с "Сочи", "Динамо" дома сыграет с московским "Спартаком".