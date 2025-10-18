"Краснодар" вернул себе лидерство в РПЛ, обыграв махачкалинское "Динамо"
МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:0 в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Анжи-Арене".
Забитыми мячами в составе "Краснодара" отметились Эдуард Сперцян (43-я минута), который забил 50-й гол за клуб, и Виктор Са (81).
"Краснодар" вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Следом идут московские ЦСКА (24 очка) и "Локомотив" (23), которые проведут очный матч в субботу. "Динамо" располагается на 13-й строчке, имея в активе 10 очков.
В следующем туре РПЛ "Краснодар" 26 октября примет казанский "Рубин", "Динамо" 25 октября в гостях сыграет с "Ростовом". Также на следующей неделе команды проведут матчи заключительного тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Краснодар" 23 октября на своем поле встретится с "Сочи", "Динамо" дома сыграет с московским "Спартаком".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Краснодар"
|12
|8
|2
|2
|26
|24
|7
|17
|2
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|24
|22
|10
|12
|3
|"Локомотив"
|11
|6
|5
|0
|23
|26
|16
|10
|4
|"Зенит"
|11
|5
|5
|1
|20
|21
|10
|11
|5
|"Балтика"
|11
|5
|5
|1
|20
|15
|6
|9
|6
|"Спартак"
|12
|5
|4
|3
|19
|20
|18
|2
|7
|"Рубин"
|11
|5
|3
|3
|18
|15
|15
|0
|8
|"Динамо" М
|11
|4
|3
|4
|15
|18
|17
|1
|9
|"Ахмат"
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|13
|1
|10
|"Ростов"
|12
|3
|5
|4
|14
|10
|13
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|12
|3
|4
|5
|13
|17
|22
|-5
|12
|"Акрон"
|12
|2
|5
|5
|11
|14
|18
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|12
|2
|4
|6
|10
|5
|15
|-10
|14
|"Оренбург"
|12
|1
|5
|6
|8
|14
|23
|-9
|15
|"Пари НН"
|12
|2
|0
|10
|6
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|11
|1
|2
|8
|5
|7
|25
|-18